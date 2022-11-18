Депутат Ананских: объективного расследования ЧП на «Северных потоках» не будет
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«Никто не сомневался в том, что это диверсия. К сожалению, очевидно, что объективного расследования по поводу поиска виновного не будет», — считает депутат.
При этом он допустил, что будет «затирание» следов и затягивание времени, чтобы не был назван официальный виновник произошедшего.
Ранее служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».