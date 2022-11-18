Депутат Ананских: объективного расследования ЧП на «Северных потоках» не будет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT сообщение службы безопасности Швеции о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

«Никто не сомневался в том, что это диверсия. К сожалению, очевидно, что объективного расследования по поводу поиска виновного не будет», — считает депутат.

При этом он допустил, что будет «затирание» следов и затягивание времени, чтобы не был назван официальный виновник произошедшего.

Ранее служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».