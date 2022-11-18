В Швеции заявили, что на месте ЧП на «Северных потоках» нашли предметы со следами взрывчатки
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Об этом говорится в релизе службы.
«На месте были изъяты ряд предметов, включая посторонние», — заявили в службе.
Также Служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».
На месте были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.