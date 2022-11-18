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В Швеции заявили, что на месте ЧП на «Северных потоках» нашли предметы со следами взрывчатки

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В Службе безопасности Швеции заявили, что на месте диверсии на «Северных потоках» нашли и изъяли посторонние предметы со следами взрывчатых веществ.
В Швеции заявили, что на месте ЧП на «Северных потоках» нашли предметы со следами взрывчатки
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в релизе службы.

«На месте были изъяты ряд предметов, включая посторонние», — заявили в службе. 

Также Служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

На месте были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.

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