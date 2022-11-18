В МИД России заявили, что голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность

Голосование совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской области не отображает реальность. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Арифметическое большинство в совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела, отрицающие реальность», — приводит ТАСС его слова.

Рябков призвал этих сотрудников озаботиться вопросом, откуда идут непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Российское постпредство при международных организациях в Вене прокомментировало резолюцию совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС, назвав её непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата агентства.