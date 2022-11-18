В МИД России заявили, что голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность
- РИА Новости
«Арифметическое большинство в совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела, отрицающие реальность», — приводит ТАСС его слова.
Рябков призвал этих сотрудников озаботиться вопросом, откуда идут непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.
Российское постпредство при международных организациях в Вене прокомментировало резолюцию совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС, назвав её непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата агентства.