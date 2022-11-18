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В МИД России заявили, что голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность

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Голосование совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской области не отображает реальность. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России заявили, что голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность
  • РИА Новости

«Арифметическое большинство в совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела, отрицающие реальность», — приводит ТАСС его слова.

Рябков призвал этих сотрудников озаботиться вопросом, откуда идут непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Российское постпредство при международных организациях в Вене прокомментировало резолюцию совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС, назвав её непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата агентства.

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