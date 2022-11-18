Замглавы МИД Рябков: мнения России и США по Украине противоположны

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве и Вашингтону не о чем говорить по Украине, поскольку мнения двух сторон противоположны.

«По Украине с ними (США) просто не о чем говорить», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам замминистра, переговоров с США по украинской тематике «просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли выразил мнение, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса.