МИД России: в основе разбирательства по делу об MH17 лежал политический заказ

Ход и итоги разбирательства по делу о крушении малайзийского Boeing говорят о том, что в основе расследования лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой версии о причастности России к трагедии, заявило российское Министерство иностранных дел.

«Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами», — говорится в комментарии МИД.

Министерство отметило, что в течение всего процесса суд находился под давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, которые навязывали политически мотивированный итог разбирательства.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров.

При этом в ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.