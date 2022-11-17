Координационный центр в Стамбуле продолжает работу по экспорту зерна с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) принял к сведению продление зерновой сделки и продолжает работу по экспорту зерна с Украины. Об этом сообщили в представительстве ООН в СКЦ.

РИА Новости

«СКЦ принял к сведению автоматическое продление «Черноморской инициативы» на прежних условиях на 120 дней начиная с 19 ноября, как договорились стороны инициативы», — приводит ТАСС заявление. Ранее МИД России сообщил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам. 17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал достижение согласия всех сторон по вопросу возобновления продуктовой сделки.