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Координационный центр в Стамбуле продолжает работу по экспорту зерна с Украины

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Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) принял к сведению продление зерновой сделки и продолжает работу по экспорту зерна с Украины. Об этом сообщили в представительстве ООН в СКЦ.
Координационный центр в Стамбуле продолжает работу по экспорту зерна с Украины
  • РИА Новости

«СКЦ принял к сведению автоматическое продление «Черноморской инициативы» на прежних условиях на 120 дней начиная с 19 ноября, как договорились стороны инициативы», — приводит ТАСС заявление.

Ранее МИД России сообщил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.

17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал достижение согласия всех сторон по вопросу возобновления продуктовой сделки. 

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