Координационный центр в Стамбуле продолжает работу по экспорту зерна с Украины
- РИА Новости
«СКЦ принял к сведению автоматическое продление «Черноморской инициативы» на прежних условиях на 120 дней начиная с 19 ноября, как договорились стороны инициативы», — приводит ТАСС заявление.
Ранее МИД России сообщил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.
17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал достижение согласия всех сторон по вопросу возобновления продуктовой сделки.