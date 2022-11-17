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Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву

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Сын бывшего президента Соединённых Штатов Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву после инцидента в Польше.
Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву
  • Gettyimages.ru

«Поскольку именно украинская ракета попала по нашему союзнику по НАТО Польше, можем ли мы, по крайней мере, прекратить тратить миллиарды на её (Украины. — RT) вооружение?» — написал он в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к падению ракеты.

Президент США Джо Байден сообщил, что не считает доказательством слова украинского лидера о том, что упавшая ракета не была украинской.

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