Сын бывшего президента Соединённых Штатов Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву после инцидента в Польше.

«Поскольку именно украинская ракета попала по нашему союзнику по НАТО Польше, можем ли мы, по крайней мере, прекратить тратить миллиарды на её (Украины. — RT) вооружение?» — написал он в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к падению ракеты.

Президент США Джо Байден сообщил, что не считает доказательством слова украинского лидера о том, что упавшая ракета не была украинской.