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NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам спровоцировал скандал в Польше

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У польского историка Анджея Компы вызвал возмущение пост в соцсетях, где житель города Лодзь предложил бесплатно отдать стиральную машину любому, если «он не украинец». Об этом пишет издание The New York Times.
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам спровоцировал скандал в Польше
  • Gettyimages.ru

В материале говорится о том, что Комп, который хвалил поляков за «беспрецедентную щедрость» по отношению к беженцам, воспринял это как «дискриминацию». Он написал под данным постом комментарий с вопросом, чем такой подход отличается от вывески «места только для белых» в общественном транспорте.

Далее, как сообщает газета, возникла «жаркая онлайн-полемика», где ряд пользователей согласились с историком, в то время как у других возник вопрос, почему Комп сам не купил стиральную машину и не подарил её украинцам.

Позже пост и комментарии к нему были удалены.

По словам Компа, «антиукраинские настроения» подтверждают то, что по мере продолжения конфликта на Украине в польских кругах «нарастает усталость», а порой даже «гнев», поскольку людей всё чаще интересуют их собственные проблемы — такие как инфляция, например.

5 ноября газета The New York Times писала о том, что неравенство в правах между беженцами из Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.

Кроме того, 7 ноября заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что польские власти намерены обязать украинских беженцев, проживающих и работающих на территории Польши, оплачивать своё жильё.

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