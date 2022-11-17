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Российский посол Моргулов сообщил о возможном визите председателя КНР в Россию

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В следующем году ожидается государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию после сессии китайского парламента в марте, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов.

«В порядке очерёдности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится... после завершения сессий китайского парламента», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии КНР и рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновлённого партийно-государственного аппарата страны.

Ван И заявил, что Китай отмечает достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и выступает против исключения Москвы из них.

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