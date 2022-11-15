Глава МИД КНР заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20

Китай отмечает достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и выступает против исключения Москвы из них. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — приводит РИА Новости его слова на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И добавил, что стороны намерены обсудить «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

В документе G20 просят поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» помощь Киеву.

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT осудил призыв Рады к G20 исключить Россию из состава «Большой двадцатки».