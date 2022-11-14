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Сенатор Морозов осудил призыв Рады к G20 исключить Россию из состава «Большой двадцатки»

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Анастасия Белоусова
Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал внесение в Верховную раду Украины проекта обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».
Сенатор Морозов осудил призыв Рады к G20 исключить Россию из состава «Большой двадцатки»
  • РИА Новости

«Украинский режим Зеленского вместе с Верховной радой никакого отношения не имеет к G20. Чтобы быть членом этой организации, необходимо иметь уровень развития экономики, которая бы входила в двадцатку сильнейших. Сегодня Украина — одна из беднейших стран Европы. Там глубочайший экономический, социальный и военно-политический кризис», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что режим, который осуществляет «политику геноцида, героизацию фашизма», не может влиять на политику G20.

«G20 должна принять решение о преодолении рецессии в ключевых экономиках мира, сделать всё, чтобы началось движение мировой экономики к развитию и ликвидации голода в Африке, а также для минимизации возможности крупнейшей торговой войны между США и Китаем», — считает Морозов.

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

В документе G20 просят поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» помощь Киеву.

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