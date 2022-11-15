Глава МИД Лавров: Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Китаем

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии КНР и рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновлённого партийно-государственного аппарата страны.

Лавров отметил, что встреча министров на полях саммита G20 на Бали стала десятой за этот год.

«Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет», — цитирует российского министра РИА Новости.

В Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата «будет обеспечена преемственность подходов» на направлении партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также лично поздравил Ван И с избранием в политбюро ЦК Коммунистической партии КНР.

Ранее Ван И заявил, что Китай отмечает достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и выступает против исключения Москвы из них.