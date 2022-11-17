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Профессор из США Лэтэм включил Россию в число основателей нового миропорядка

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Американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм включил Россию в четвёрку государств, которые являются основателями нового миропорядка.

В статье для The Hill отмечается, что управляющие мировой экономикой институты нестабильны из-за череды финансовых кризисов.

«Даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части», — заявил Лэтэм.

По словам профессора, в новом мире будут учитываться интересы всех мировых игроков — порядок не будет выстраиваться США ради Соединённых Штатов.

«Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединённых Штатов», — подытожил он.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

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