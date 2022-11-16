Глава контрразведки отверг причастность Британии к инцидентам на «Северных потоках»

Глава британской контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум отверг причастность Лондона к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, заявления о возможной причастности Британии к подрывам являются «глупыми утверждениями», передаёт Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тишине, «которая тщательно обеспечивается» в ситуации с расследованием ЧП на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».