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В Пентагоне сообщили о попытках военных США связаться с начальником Генштаба ВС России

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил о безуспешных попытках связаться с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым после падения ракеты на территории Польши.
В Пентагоне сообщили о попытках военных США связаться с начальником Генштаба ВС России
  • РИА Новости

«Мои подчинённые не смогли связать меня с генералом Герасимовым», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что США на данный момент не увидели опровержений того, что в Польше упали украинские ракеты. 

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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