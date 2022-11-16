В Пентагоне сообщили о попытках военных США связаться с начальником Генштаба ВС России
- РИА Новости
«Мои подчинённые не смогли связать меня с генералом Герасимовым», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Белом доме сообщили, что США на данный момент не увидели опровержений того, что в Польше упали украинские ракеты.
По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.