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BI: Украина использует «ракетный инцидент» в Польше, чтобы потребовать оружие у Запада

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Украинские власти намерены использовать падение ракеты на территории Польши, чтобы потребовать дополнительную поставку вооружения у западных стран. Такое мнение в беседе с Business Insider выразил американский эксперт по СССР и России Саймон Майлз.
BI: Украина использует «ракетный инцидент» в Польше, чтобы потребовать оружие у Запада
  • AP

Майлз назвал инцидент с ракетой «пропагандистским подарком» для Украины, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский может использовать это событие для просьбы о новых поставках оружия.

«Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент… заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идёт не только об Украине», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.

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