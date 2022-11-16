BI: Украина использует «ракетный инцидент» в Польше, чтобы потребовать оружие у Запада

Украинские власти намерены использовать падение ракеты на территории Польши, чтобы потребовать дополнительную поставку вооружения у западных стран. Такое мнение в беседе с Business Insider выразил американский эксперт по СССР и России Саймон Майлз.

Майлз назвал инцидент с ракетой «пропагандистским подарком» для Украины, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский может использовать это событие для просьбы о новых поставках оружия.

«Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент… заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идёт не только об Украине», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.