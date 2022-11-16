В Венгрии заявили о возможности получать нефть из России морем через Хорватию

В Венгрии заявили, что в случае остановки работы трубопровода «Дружба» могли бы получать нефть из России морем через Хорватию.

Об этом сказал глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

«Если поставка нефти по трубопроводу не обеспечена, то недостающее количество может доставляться танкерами по морю через Хорватию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гуйяша, «технические условия для этого созданы в большой степени, а юридические — полностью».

15 ноября компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

16 ноября «Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба».