В МИД России назвали попыткой «раздуть из мухи слона» инцидент с ракетами в Польше

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что попытка «раздуть из мухи слона» касательно инцидента с падением ракеты в Польше была изначально обречена на провал.

«Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально, независимо от того, будут в НАТО проведены консультации по статье четвёртой вашингтонского договора или нет», — сказал Грушко РИА Новости.

Он добавил, что Польше стоило задуматься об угрозах своей безопасности до того, как активно начать поставлять вооружение Украине.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.