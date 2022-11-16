Министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил, что Иран освободил задержанные в мае два греческих танкера.

«После многомесячных переговоров с Ираном суда под греческим флагом Prudent Warrior и Delta Poseidon, которые оставались задержанными с 27 мая 2022 года, сегодня отправились в путь. Окончательное соглашение было достигнуто сегодня в Тегеране в присутствии заместителя министра судоходства Костаса Катсафадоса», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в счастливый исход данного дела.

В мае сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера. В Греции подтвердили данную информацию.

Также в Иране заявили о соблюдении всех норм в отношении задержанных греческих моряков.