Грушко: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить военную активность на востоке

НАТО на фоне инцидента с упавшей на территории Польши ракетой может повысить военную активность на восточном фланге, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«С учётом поступившей информации и заявлений, которые были сделаны нашим Министерством обороны, я не предвижу никаких дальнейших шагов ни с польской стороны, ни со стороны НАТО», — цитирует его ТАСС.

При этом Грушко допустил, что Североатлантический альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на восточной периферии.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.