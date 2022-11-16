Грушко: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить военную активность на востоке
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«С учётом поступившей информации и заявлений, которые были сделаны нашим Министерством обороны, я не предвижу никаких дальнейших шагов ни с польской стороны, ни со стороны НАТО», — цитирует его ТАСС.
При этом Грушко допустил, что Североатлантический альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на восточной периферии.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.