Сунак: представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше

Представители Соединённых Штатов и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше, заявил британский премьер Риши Сунак.

«Мы обсуждали этот (инцидент. — RT) на встрече с нашими союзниками утром. Мы все согласились с тем, что нашим специалистам необходимо установить факты. Это именно то, что происходит сейчас», — цитирует Сунака ТАСС.

По его словам, на месте работают польские специалисты, а также украинцы и американцы.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.