Посол: президент Кубы планирует приехать в Москву и встретиться с Путиным
- AP
Об этом заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«Наш президент... получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры», — цитирует его РИА Новости.
Ожидается, что Диас-Канель также примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.
Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.