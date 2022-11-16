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Посол: президент Кубы планирует приехать в Москву и встретиться с Путиным

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Посол: президент Кубы планирует приехать в Москву и встретиться с Путиным
  • AP

Об этом заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Наш президент... получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что Диас-Канель также примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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