МИД Китая призвал стороны к сдержанности на фоне инцидента с падением ракеты в Польше

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала к сдержанности на фоне инцидента с падением ракеты в Польше.

«В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации», — цитирует её РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.