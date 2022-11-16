Полянский: польский инцидент будет в центре внимания на заседании СБ ООН 16 ноября

Инцидент с падением ракет на территорию Польши будет в центре внимания на заседании Совбеза ООН по Украине в среду, 16 ноября.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«16 ноября в СБ ООН пройдёт очередное заседание по Украине... Нет практически никаких сомнений в том, что польский инцидент будет в центре внимания», — написал он в Telegram.

Полянский также отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.