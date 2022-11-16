Полянский: польский инцидент будет в центре внимания на заседании СБ ООН 16 ноября
- AP
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«16 ноября в СБ ООН пройдёт очередное заседание по Украине... Нет практически никаких сомнений в том, что польский инцидент будет в центре внимания», — написал он в Telegram.
Полянский также отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.