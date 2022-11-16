Эрдоган сообщил о вывозе около 11 млн тонн сельхозпродукции из украинских портов
- AP
Об этом пишет ТАСС.
«Мы продолжаем усилия на этом направлении», — сказал президент, подчеркнув необходимость доставки продовольствия в первую очередь нуждающимся странам.
Турецкий лидер сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, на год.
Эрдоган также заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращении с саммита G20 на острове Бали.
7 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановленной работы зерновой сделки.
9 ноября министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Эрдоган хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны.