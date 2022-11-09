В Турции заявили о желании Эрдогана обсудить с Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A Haber.

«Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в нуждающиеся страны. — RT) президент Эрдоган — как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20 — там, на встрече с уважаемым господином Путиным, вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — цитирует его РИА Новости.

7 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе станет известно, отправится ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии лично.