В Турции заявили о желании Эрдогана обсудить с Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны
- AP
«Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в нуждающиеся страны. — RT) президент Эрдоган — как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20 — там, на встрече с уважаемым господином Путиным, вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — цитирует его РИА Новости.
7 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе станет известно, отправится ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии лично.