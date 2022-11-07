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Минобороны Турции: шесть судов вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановленной работы зерновой сделки.

«После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышло шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезённого зерна превысило 9,7 млн т», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили, что лишь одно судно с продовольственными товарами вышло из портов Украины в пятницу, 4 ноября.

5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что восстановление работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки является дипломатическим успехом.

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