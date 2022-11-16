Corriere Di Bologna: в Италии убили беженку с Украины

В Италии обнаружили тело 23-летней беженки с Украины Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями.

Как сообщает Corriere Di Bologna, труп был обнаружен в местности Вилла Джулия. Следствие подозревает в преступлении экс-супруга девушки, кондитера из Египта — его задержали в Болонье на железнодорожном вокзале.

У погибшей остался несовершеннолетний сын.

Уточняется, что перед смертью Алашри развелась, вступила в новые отношения и решила переехать к возлюбленному.

В октябре сообщалось, что мужчина убил в Берлине беженку с Украины в ходе бытовой ссоры на глазах у двоих детей.