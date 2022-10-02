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В Берлине убили беженку с Украины на глазах у двоих детей

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Мужчина убил в Берлине беженку с Украины в ходе бытовой ссоры на глазах у двоих детей.

«Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил её», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы полиции Берлина.

Отмечается, что женщина является гражданкой Украины, которая находится в ФРГ в статусе беженки. 

Соседи предположили, что её убили кухонным ножом на глазах у двоих детей пары. Несовершеннолетних передали в органы опеки.

Ранее испанская полиция сообщила о задержании четырёх членов украинской преступной группировки, которая вымогала деньги у своих соотечественников, применяя насилие.

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