В Берлине убили беженку с Украины на глазах у двоих детей

Мужчина убил в Берлине беженку с Украины в ходе бытовой ссоры на глазах у двоих детей.

«Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил её», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы полиции Берлина.

Отмечается, что женщина является гражданкой Украины, которая находится в ФРГ в статусе беженки.

Соседи предположили, что её убили кухонным ножом на глазах у двоих детей пары. Несовершеннолетних передали в органы опеки.

Ранее испанская полиция сообщила о задержании четырёх членов украинской преступной группировки, которая вымогала деньги у своих соотечественников, применяя насилие.