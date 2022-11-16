Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента с ракетами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о привлечении международных экспертов для расследования инцидента на польско-украинской границе.

«Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в связи с сообщениями о падении ракет на территории Польши, по данным Reuters 16 ноября состоится заседание совета НАТО.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.

Также в российском ведомстве отметили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.