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Reuters: на фоне сообщений о взрыве в Польше анонсировали заседание совета НАТО

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В связи с сообщениями о падении ракет на территории Польши 16 ноября состоится заседание совета НАТО, заявил Reuters европейский дипломат.

«Заседание Североатлантического совета пройдёт в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

Отмечается, что опубликованные польскими СМИ фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

В Минобороны назвали провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет.

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