Байден предложил Дуде поддержку в расследовании ракетного инцидента

Президент США Джо Байден предложил польскому коллеге Анджею Дуде оказать полную поддержку и содействие в расследовании инцидента на польско-украинской границе.

«Президент предложил полную поддержку и помощь в польском расследовании. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность НАТО», — говорится в сообщении Белого дома.

Лидеры стран договорились поддерживать тесный контакт для определения дальнейших действий по мере расследования инцидента.

Байден также выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате падения ракеты.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

Пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер сообщил о приведении некоторых воинских частей страны в состояние повышенной боеготовности.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.