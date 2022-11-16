Байден предложил Дуде поддержку в расследовании ракетного инцидента
«Президент предложил полную поддержку и помощь в польском расследовании. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность НАТО», — говорится в сообщении Белого дома.
Лидеры стран договорились поддерживать тесный контакт для определения дальнейших действий по мере расследования инцидента.
Байден также выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате падения ракеты.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
Пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер сообщил о приведении некоторых воинских частей страны в состояние повышенной боеготовности.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.
Также в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.