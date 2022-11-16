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Вершинин: Москва вправе жёстко реагировать на провокации Киева по зерновой сделке

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Москва оставляет за собой право жёстко реагировать на возможные провокации Киева по зерновой сделке, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жёстко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — сказал он в интервью «Известиям».

До этого Вершинин отметил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

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