Вершинин: Москва вправе жёстко реагировать на провокации Киева по зерновой сделке
«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жёстко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — сказал он в интервью «Известиям».
До этого Вершинин отметил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.