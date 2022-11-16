Вершинин: Москва вправе жёстко реагировать на провокации Киева по зерновой сделке

Москва оставляет за собой право жёстко реагировать на возможные провокации Киева по зерновой сделке, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жёстко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — сказал он в интервью «Известиям».

До этого Вершинин отметил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.