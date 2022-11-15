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Министр обороны Венгрии прокомментировал ситуацию с Польшей

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки после заседания совета безопасности страны заявил, что у Будапешта нет необходимости предпринимать особенные шаги в связи с ситуацией в Польше.

«Пока что нам нет необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО», — приводит РИА Новости слова Салаи-Бобровницки в эфире телеканала M1.

Он отметил, что в Минобороны Венгрии точно не знают, что произошло, и ждут сообщений от польских коллег.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

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