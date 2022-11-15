Белый дом работает с польскими властями по сбору информации о ракетах

Белый дом работает с правительством Польши по вопросу сбора информации о падении ракет на польской территории, заявила представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

«Мы видели эти сообщения из Польши и работаем с польским правительством над сбором дополнительной информации», — приводит РИА Новости слова Уотсон в Twitter.

Она отметила, что на данный момент не может подтвердить сообщения и какие-либо детали.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.