Белый дом работает с польскими властями по сбору информации о ракетах
«Мы видели эти сообщения из Польши и работаем с польским правительством над сбором дополнительной информации», — приводит РИА Новости слова Уотсон в Twitter.
Она отметила, что на данный момент не может подтвердить сообщения и какие-либо детали.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.