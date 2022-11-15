Узнать больше

Пентагон призвал не спекулировать на теме применения Пятой статьи Устава НАТО

Короткая ссылка
В Пентагоне, комментируя вопрос о перспективе применения Пятой статьи Устава НАТО на фоне сообщений о падении ракет в Польше, призвали не спекулировать без фактов.
Пентагон призвал не спекулировать на теме применения Пятой статьи Устава НАТО
  • © Polski Serwis Pożarniczy

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

«Я не буду спекулировать о потенциальных «если и когда», я буду руководствоваться фактами», — сказал он.

Также он заявил, что Пентагон на данный момент не располагает данными, подтверждающими падение двух якобы российских ракет на территории Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить