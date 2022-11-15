Пентагон призвал не спекулировать на теме применения Пятой статьи Устава НАТО

В Пентагоне, комментируя вопрос о перспективе применения Пятой статьи Устава НАТО на фоне сообщений о падении ракет в Польше, призвали не спекулировать без фактов.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

«Я не буду спекулировать о потенциальных «если и когда», я буду руководствоваться фактами», — сказал он.

Также он заявил, что Пентагон на данный момент не располагает данными, подтверждающими падение двух якобы российских ракет на территории Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.