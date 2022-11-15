Французский политик Филиппо призвал Зеленского к переговорам с Россией

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен «перестать упрямиться» и начать переговоры с Москвой.

Об этом Филиппо написал в своём аккаунте в Twitter.

По его словам, уже даже представители Демократической партии США «проявляют нетерпение».

Он также призвал прекратить выделять деньги и оружие для киевского «мафиозного режима».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.