Французский политик Филиппо призвал Зеленского к переговорам с Россией
- AP
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Об этом Филиппо написал в своём аккаунте в Twitter.
По его словам, уже даже представители Демократической партии США «проявляют нетерпение».
Он также призвал прекратить выделять деньги и оружие для киевского «мафиозного режима».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.