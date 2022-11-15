FT сообщила о предложениях США России для продления зерновой сделки

Газета Financial Times сообщила о предложениях США России для продления зерновой сделки.

Источники издания заявили, что в Вашингтоне рассматривают возможности помощи Россельхозбанку в установлении корреспондентских отношений с банками США для продления зерновой сделки, передаёт ТАСС.

Также на Западе готовы предоставить Москве гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.