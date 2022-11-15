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Шольц признал, что Россию не смогли изолировать на саммите G20 в Индонезии  

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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не смогли изолировать на саммите G20 в Индонезии.
Шольц признал, что Россию не смогли изолировать на саммите G20 в Индонезии  
  • AP
  • © Dita Alangkara

По данным агентства DPA, Шольц заявил, что среди стран G20 по вопросу Украины существуют и другие мнения, цитирует сообщение ТАСС.

При этом канцлер ФРГ утверждает, что эти мнения «не в счёт».

Агентство уточняет, что заявление Шольца указывает на наличие в G20 стран, отказывающихся осудить российскую спецоперацию на Украине.  

Ранее Шольц, отвечая на вопрос об «изоляции» России на саммите G20, который проходит на Бали, подчеркнул важность совместных дискуссий.

The Telegraph писала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

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