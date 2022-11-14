Шольц заявил о необходимости общих дискуссий, комментируя «изоляцию» России на саммите G20
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно», — сказал Шольц, когда его спросили, «насколько изолирована Россия на этом саммите и какие страны её по-прежнему поддерживают».
Ранее газета The Telegraph писала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.
Financial Times, в свою очередь, передавала, что страны Запада не смогут добиться антироссийского заявления по итогам G20.