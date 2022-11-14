Шольц заявил о необходимости общих дискуссий, комментируя «изоляцию» России на саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос об «изоляции» России на саммите G20, который проходит на Бали, подчеркнул важность совместных дискуссий.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно», — сказал Шольц, когда его спросили, «насколько изолирована Россия на этом саммите и какие страны её по-прежнему поддерживают».

Ранее газета The Telegraph писала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

Financial Times, в свою очередь, передавала, что страны Запада не смогут добиться антироссийского заявления по итогам G20.