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Шольц заявил о необходимости общих дискуссий, комментируя «изоляцию» России на саммите G20

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Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос об «изоляции» России на саммите G20, который проходит на Бали, подчеркнул важность совместных дискуссий.
Шольц заявил о необходимости общих дискуссий, комментируя «изоляцию» России на саммите G20
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно», — сказал Шольц, когда его спросили, «насколько изолирована Россия на этом саммите и какие страны её по-прежнему поддерживают».

Ранее газета The Telegraph писала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

Financial Times, в свою очередь, передавала, что страны Запада не смогут добиться антироссийского заявления по итогам G20.

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