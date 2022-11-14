Financial Times: страны Запада не смогут добиться антироссийского заявления по итогам G20

Заявление, которое страны G20 сделают по итогам саммита в Индонезии, не будет содержать жёстких осуждений Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Как пишет газета со ссылкой на источники, Китай и Индия, «самые густонаселённые страны мира и две из шести крупнейших экономик», не осудили Россию, также другие члены G20, такие как Саудовская Аравия, ЮАР и Турция, «отвергли требования Запада наказать Россию».

«Соглашения о формулировках, осуждающих конфликт на Украине, не будет», — заявил высокопоставленный немецкий представитель G20, подтвердив «мрачные оценки других западных делегаций».

Уточняется, что на встречах за закрытыми дверями по составлению коммюнике саммита «Китай решительно поддерживал Россию» и препятствовал попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие Москву.

Как писала газета Politico, президент Индонезии Джоко Видодо и другие представители страны убеждают западных лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20.

Китайское издание Global Times писало, что привнесение политической конфронтации на площадку G20 сильно загрязнит «драгоценную платформу».