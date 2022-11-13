Узнать больше

Global Times предположил, что страны Запада во главе с США намерены затеять ссору на G20

Короткая ссылка
Представители стран Запада отправляются на саммит G20 в Индонезию, чтобы «затеять ссору», в общественном мнении уже есть понимание, кто станет мишенью западных лидеров и что они скажут, заявило китайское издание Global Times в редакционной статье.
Global Times предположил, что страны Запада во главе с США намерены затеять ссору на G20
  • Gettyimages.ru

«Глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита G20 в этом году», — говорится в статье.

Авторы считают, что привнесение политической конфронтации на площадку G20 сильно загрязнит «драгоценную платформу», такой поступок неизбежно будет единодушно осуждён международным сообществом.

Как писала газета Politico, президент Индонезии Джоко Видодо и другие представители страны убеждают западных лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20.

The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить