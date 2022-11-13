Global Times предположил, что страны Запада во главе с США намерены затеять ссору на G20
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«Глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита G20 в этом году», — говорится в статье.
Авторы считают, что привнесение политической конфронтации на площадку G20 сильно загрязнит «драгоценную платформу», такой поступок неизбежно будет единодушно осуждён международным сообществом.
Как писала газета Politico, президент Индонезии Джоко Видодо и другие представители страны убеждают западных лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20.
The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите.