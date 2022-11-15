Политолог Мезюхо: Китай мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД КНР Ван И о том, что Китай отмечает достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и выступает против исключения Москвы из них.

AP

© Mark Schiefelbein