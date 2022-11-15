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Политолог Мезюхо: Китай мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД КНР Ван И о том, что Китай отмечает достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и выступает против исключения Москвы из них.
Политолог Мезюхо: Китай мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

По словам специалиста, Китай, как и Россия, занимает позицию по противостоянию «неоколониальной политики» Запада.

«Сегодня Россия является лидером глобального антиколониального движения», — объяснил Мезюхо.

Политолог также отметил, что Пекин «мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира».

По мнению эксперта, во многом с этим связана позиция КНР на G20.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20.

Ван И добавил, что стороны намерены обсудить «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

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