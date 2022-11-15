Политолог Мезюхо: Китай мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира
- AP
- © Mark Schiefelbein
По словам специалиста, Китай, как и Россия, занимает позицию по противостоянию «неоколониальной политики» Запада.
«Сегодня Россия является лидером глобального антиколониального движения», — объяснил Мезюхо.
Политолог также отметил, что Пекин «мыслит в категориях многополярности и разнообразия мира».
По мнению эксперта, во многом с этим связана позиция КНР на G20.
Ранее глава МИД КНР заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20.
Ван И добавил, что стороны намерены обсудить «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».