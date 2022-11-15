Солдаты немецкой армии получили новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыках.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что аббревиатура, созвучная с названием вооружённого нацистского формирования, обозначает размер одежды.

Согласно распоряжению министра обороны Кристины Ламбрехт, военнослужащие должны будут срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно.

По данным издания, всего было заказано 313 тыс. комплектов военной формы и несколько сотен тысяч касок и спальных мешков на общую сумму €2,3 млрд.

Ранее газета Der Spiegel сообщала, что девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, который переводится как «каждому — своё» и который был написан над главными воротами концентрационного лагеря Бухенвальд, будет сохранён.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов Waffen-SS и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.