Bild: солдатам немецкой армии выдали форму с символами SS
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что аббревиатура, созвучная с названием вооружённого нацистского формирования, обозначает размер одежды.
Согласно распоряжению министра обороны Кристины Ламбрехт, военнослужащие должны будут срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно.
По данным издания, всего было заказано 313 тыс. комплектов военной формы и несколько сотен тысяч касок и спальных мешков на общую сумму €2,3 млрд.
Ранее газета Der Spiegel сообщала, что девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, который переводится как «каждому — своё» и который был написан над главными воротами концентрационного лагеря Бухенвальд, будет сохранён.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов Waffen-SS и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.