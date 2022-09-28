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Spiegel: Минобороны Германии решило не отказываться от девиза концлагеря Бухенвальд

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Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, который переводится как «каждому — своё» и который был написан над главными воротами концентрационного лагеря Бухенвальд, будет сохранён.

Об этом информирует Der Spiegel.

Отмечается, что решение о сохранении девиза было принято, несмотря на требования уполномоченного немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна.

Издание ссылается на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, которая не видит веских причин для отказа от этого девиза.

«Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что эмблемой немецкой полиции является чёрный орёл с латинской надписью. Что касается полиции в годы Третьего рейха, то тогда эта эмблема не использовалась.

В июне жители Чехии провели памятную церемонию, посвящённую жертвам нацистов, которые уничтожили посёлок Лидице и убили на месте более 170 местных мужчин.

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