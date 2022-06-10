В Чехии проведут памятную церемонию в честь жертв нацистов в посёлке Лидице

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Жители Чехии проведут памятную церемонию, посвящённую жертвам нацистов, которые уничтожили посёлок Лидице и убили на месте более 170 местных мужчин после успешного покушения членов сопротивления на обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха.
В Чехии проведут памятную церемонию в честь жертв нацистов в посёлке Лидице
  • Gettyimages.ru
  • © Matej Divizna

Об этом сообщает ТАСС.

Венки и букеты цветов уже приносят к подножию памятника жертвам нацизма, установленного на месте уничтоженного населённого пункта, находившегося в 20 км на северо-запад от Праги.

Как пишет агентство, основная церемония состоится у памятника жертвам нацизма 12 июня. Всего были убиты 340 из 500 жителей посёлка, включая тех, кто был брошен в газовые камеры и концлагеря.

После окончания Второй мировой войны Лидице восстановили на новом месте.

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