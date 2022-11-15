Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал «значительной победой» украинской стороны.

«Прежде всего это существенная победа Украины», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос об оценке ситуации на Херсонском направлении.

Байден добавил, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.