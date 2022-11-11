Песков: статус Херсонской области в качестве субъекта России закреплён законодательно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплён, определён», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, «здесь нет и не может быть никаких изменений».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.