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Песков: статус Херсонской области в качестве субъекта России закреплён законодательно

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.
Песков: статус Херсонской области в качестве субъекта России закреплён законодательно
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплён, определён», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, «здесь нет и не может быть никаких изменений».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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