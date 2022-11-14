Между Сербией и Косовом в скором времени начнутся переговоры в Брюсселе

Между представителями Белграда и Приштины в понедельник, 14 ноября, пройдут переговоры касательно выстраивания диалога между Сербией и непризнанной республикой Косово при посредничестве Европейского союза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Главные переговорщики начнут сегодня вечером работать в Брюсселе по следующим шагам», — цитирует его ТАСС.

Боррель также сообщил о готовности созвать лидеров Сербии и Косова, если переговорщикам удастся достичь практических договорённостей до 29 ноября.

Ранее в городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.