Визовый центр Италии: с 15 ноября принимаются только биометрические загранпаспорта России

В визовом центре Италии сообщили, что с 15 ноября будут приниматься к рассмотрению только биометрические загранпаспорта российских граждан сроком на 10 лет.

«Небиометрические загранпаспорта граждан России больше не принимаются», — говорится на сайте центра.

В октябре в посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян.

Уточняется, что от граждан России не требуется предоставление выписки со счёта европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу в Италию.

С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.