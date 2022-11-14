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Визовый центр Италии: с 15 ноября принимаются только биометрические загранпаспорта России

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В визовом центре Италии сообщили, что с 15 ноября будут приниматься к рассмотрению только биометрические загранпаспорта российских граждан сроком на 10 лет.
Визовый центр Италии: с 15 ноября принимаются только биометрические загранпаспорта России
  • РИА Новости

«Небиометрические загранпаспорта граждан России больше не принимаются», — говорится на сайте центра.

В октябре в посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян.

Уточняется, что от граждан России не требуется предоставление выписки со счёта европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу в Италию.

С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

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