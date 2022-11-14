Визовый центр Италии: с 15 ноября принимаются только биометрические загранпаспорта России
- РИА Новости
«Небиометрические загранпаспорта граждан России больше не принимаются», — говорится на сайте центра.
В октябре в посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян.
Уточняется, что от граждан России не требуется предоставление выписки со счёта европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу в Италию.
С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.